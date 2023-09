Am Donnerstagnachmittag ist in Erfurt ein Postauto in Flammen aufgegangen. Der Postbote war in der Nähe des Südparks dabei, die Briefkästen zu leeren. Dann hatte es einen lauten Knall gegeben, so die Polizei am Freitag.

Ein Postauto ist in Erfurt abgebrannt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Michael Gstettenbauer