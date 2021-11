In der Greifswalder Straße in Erfurt steht ein Gebäude in Flammen. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich um einen ehemaligen Schlachthof. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Eine dicke Rauchsäule ist weit über die Stadt hinaus sichtbar.

Eine große Rauchwolke ist derzeit über der Stadt zu sehen. Bildrechte: MDR/Jan Schönfelder