Nach dem tödlichen Brand in Apolda soll am Freitag mit einem Gottesdienst der Opfer gedacht worden. Mit einer ökumenischen Andacht in der Lutherkirche ab 18 Uhr soll auch ein Zeichen der Solidarität mit der bulgarischen Community gesetzt werden, sagte die Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, Susanne Böhm.

In der Kreisstadt des Weimarer Landes leben nach Angaben der Stadtverwaltung rund 770 bulgarische Staatsangehörige. In dem vom Brand zerstörten Haus hatten bulgarische Familien gelebt. Am Mittwoch hatte sich auch die bulgarische Botschafterin ein Bild von der Situation in Apolda gemacht.

Spezialisten untersuchen Brandruine in Apolda