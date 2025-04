Erfurt Wohnhaus ausgebrannt - Schaden von 200.000 Euro

In der Brühlervorstadt von Erfurt ist am Dienstagmorgen ein Wohnhaus ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei gab es zunächst einen Knall in einer offenen Garage, danach stand ein Moped in Flammen. Das Feuer breitete sich schnell auf die Garage und die Doppelhaushälfte aus. Die vierköpfige Familie im Wohnhaus konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.