Feuerwehr-Einsatz Wohnung in Erfurt nach Brand unbewohnbar

In der Erfurter Innenstadt hat es am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus gebrannt. Wie die Polizei mittteilte, kamen vier Bewohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus.

Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Bildrechte: Katrin Kurth