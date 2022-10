Im Erfurter Prozess um 15 angezündete Polizeifahrzeuge haben Staatsanwältin und Verteidiger auf hohe Haftstrafen plädiert. Wegen schwerer Brandstiftung forderte die Staatsanwältin am Mittwoch am Landgericht eine Gesamtfreiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren Haft, die Verteidigung ein Jahr weniger. Beide erklärten vor dem Landgericht Erfurt, dass sie strafmildernd das Geständnis des Angeklagten in das Strafmaß einbezogen haben.