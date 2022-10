Landgericht Nach Brandanschlag auf 15 Polizeiautos: Urteil in Erfurt erwartet

Hauptinhalt

In Erfurt soll am Mittwochvormittag das Urteil im Zusammenhang mit 15 zerstörten Polizeiautos fallen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Jahr 2013 die neuen Fahrzeuge in Brand gesetzt haben. Zum Prozessauftakt Anfang September hatte der Angeklagte die Tat gestanden - "aus Liebe" zu einer Frau, wie er erklärte.