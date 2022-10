Ein 30-Jähriger muss in Haft, weil er im Jahr 2013 insgesamt 15 Polizeiautos in Erfurt in Flammen aufgehen ließ.

Das Gericht sah es trotz "irritierender Widersprüche" in den Schilderungen des geständigen Angeklagten als erwiesen an, dass der heute 30-Jährige sich der Brandstiftung strafbar gemacht hatte. Das sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch bei der Urteilsverkündung in Erfurt. Das Strafmaß setzt sich mit einer Vorverurteilung von fünf Jahren und sechs Monaten Haft aus einer vorherigen Tat zusammen.