Wettstreit Bratwurst-Contest in Alach: Thüringer oder Fränkische?

Wer hat die bessere Bratwurst? Thüringen oder Franken? In einem Bratwurst-Contest haben sich der Karnevalsclub Alach (KCA) und die Karnevalsgesellschaft Feucht-Fröhlich aus Franken am Samstag im Alacher Park einen heißen Kampf um die Wurst geliefert. Per Gäste-Abstimmung und Jury-Verkostung wurde am Ende der einzig wahre Sieger gekürt.