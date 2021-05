Im Erfurter Büro der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Die Linke) ist ein Brief mit einem unbekannten Pulver eingegangen. Nach Angaben der Erfurter Feuerwehr ergab eine erste Untersuchung der Substanz am Dienstag vor Ort, dass davon keine Gefahr ausgeht. Um den Inhalt zu ermitteln, wird der Brief dem Robert Koch-Institut in Berlin übergeben. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person, die mit dem Brief in Kontakt gekommen war, dekontaminiert. Die Feuerwehr hatte dafür ein mobiles Duschzelt auf der Straße aufgebaut.