Ukraine-Krieg Britischer Hilfskonvoi macht Zwischenstopp in Erfurt

Laut britischen Organisatoren hatte sich der Katastrophen- und Zivilschutz der Ukraine mit einem Hilfeersuchen über den Weltfeuerwehrverband (CITF) an die europäischen Staaten gewandt. Die britische Feuerwehr hatte sich daraufhin am Samstag mit 26 Fahrzeugen in Bewegung gesetzt. Zwei von ihnen stehen derzeit mit einer Panne in Duisburg, wie Stadtsprecher Baumbach weiter sagte. Unter anderem wegen der Panne hatte sich der Konvoi um zehn Stunden verspätet. Er war Samstagabend in Erfurt erwartet worden, traf aber erst gegen 7 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Messegelände ein.