Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag eine "Politik mit gesundem Menschenverstand" angekündigt. Die bisher einzige Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Deutschland wolle sich an den Alltagssorgen orientieren und das Leben der Menschen verbessern, sagte der CDU-Politiker.