Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nordhäuser Straße Noch mehr Schäden: Weitere Brücken in Erfurt werden eingeschränkt

Hauptinhalt

07. Januar 2025, 09:00 Uhr

In Erfurt werden weitere Brücken eingeschränkt: An der Nordhäuser Straße reagiert die Stadt damit auf Schäden, die an den drei Brücken über die Straße der Nationen gefunden wurden. Bereits im Dezember waren Mängel an 27 anderen Brücken bekannt geworden - Erfurt kämpft mit einem Investitionsstau.