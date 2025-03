Der Bastionskronenpfad in Erfurt ist in einer der beiden Hauptkategorien des Deutschen Brückenbaupreises ausgezeichnet worden. Die Jury verlieh den Preis am Mittwoch in Dresden in der Kategorie "Fuß- und Radwegbrücken". Das Bauwerk in Erfurt verbinde Denkmalpflege mit moderner Ingenieurbaukunst, hieß es zur Begründung.