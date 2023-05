Vorbild für die am Sonntag eingeweihte Pagode ist eines der wichtigsten Gebäude im vietnamesischen Buddhismus, die sogenannte Einsäulen-Pagode. Sie gilt als Wahrzeichen von Vietnams Hauptstadt Hanoi. Die in Erfurt aufgestellte Kopie sei - wie auch die Statuen - extra in Vietnam gefertigt worden, sagte der Vorsitzende des Vietnamesich-Buddhistischen Kulturvereins, Huyen Tischler.

Die Pagode auf dem alten Schulgelände in Erfurt-Gispersleben ist eine Kopie eines der wichtigsten Gebäude des Buddhismus in Vietnam. Sie gilt als Wahrzeichen der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Bildrechte: MDR/Katja Bomeier