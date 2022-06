Energieproduktion in Erfurt: Das Kraftwerk der Stadtwerke im Norden der Stadt.

Energieproduktion in Erfurt: Das Kraftwerk der Stadtwerke im Norden der Stadt.

Die Stadt Erfurt habe ihre Klimaziele in den letzten beiden Jahren verfehlt, bedauert Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). In Erfurt würden immer noch über sechs Tonnen Kohlenstoffdioxid je Einwohner im Jahr produziert, das sei nach wie vor zuviel, so Bausewein.