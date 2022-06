Während in dieser Woche die Bagger anrollen und damit die Umgestaltung des Dorfplatzes in Büßleben beginnt, hofft eine Bürgerinitiative, doch noch ihr Ziel umsetzen zu können: In einem Bürgerbegehren werden Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt, um eine Tanzlinde pflanzen zu können. Der Ortsteilrat hatte einen solchen Baum nach langem Abwägen abgelehnt. Er habe, so hieß es, keine Tradition in Büßleben und für den Dorfplatz seien andere Prioritäten wichtiger.