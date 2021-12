Eine Abstimmung über die Bewerbung könnte bereits Anfang des kommenden Jahres im Stadtrat erfolgen. Der nächste freie Buga-Termin wäre übrigens 2031. Alle anderen Termine davor sind bereits vergeben. So findet die nächste Buga 2023 in Mannheim statt. Der Buga-Geschäftsführer Jochen Sandner schlug laut Angaben der Stadt das Jahr 2041 als Austragungszeitpunkt vor. In diesem Jahr werde auch der Egapark 80 Jahre alt. "Wir haben jetzt erst einmal 2041 als Datum für Erfurt reserviert", sagte Sandner am Donnerstag.