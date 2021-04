Wie steht der Bund der Steuerzahler den Bundesgartenschauen gegenüber?

Dr. Wolfgang Oehring: Wenn Sie die BUGAs der vergangenen Jahre sehen, waren das immer sehr positive Ereignisse, die sich auch auf Bürger positiv ausgewirkt haben. Es kam dann immer aber ein Bonbon hinterher: das Defizit, das immer bei den BUGAs ausgewiesen wurde. Wir haben das über Jahre verfolgt. Aber man muss, das ist jetzt unsere Meinung, auch den idealen Wert sehen. So dass ich sage: Das hat sich am Ende für die Bürger und die Stadt ausgezahlt. Das sehen wir auch in Erfurt. Erfurt als Gartenstadt ist sowieso noch einmal etwas Besonderes. Ich denke, Erfurt hat die BUGA einfach verdient. Es gibt da zwei Seiten der Medaille: Das Flair, was damit erzeugt wird und die Kosten für den Steuerzahler. Aber ich bin der Meinung, das ist gut eingesetztes Steuergeld.

Dr. Wolfgang Oehring ist der Geschäftsführer des Thüringer Steuerzahlerbundes e.V. Bildrechte: MDR/Umschau

In Mitteldeutschland gab es ja schon Bundesgartenschauen. Was denken Sie - wurde vorher geschaut: Was passiert danach? Geht die Rechnung auf?

Dr. Wolfgang Oehring: Die Nachhaltigkeit hat immer eine Rolle gespielt, die Nachnutzung der Gelände. Es ist, so unsere Recherche, nicht bis zu Ende gedacht worden. Man hat Defizite vielleicht ein Stück schon mit einkalkuliert. Wenn ich an Havelberg denke, das war ja so ein Thema, das nicht so funktioniert hat, mit 15 Millionen Defizit am Ende. Was auch dem geschuldet war, dass keine Zuschauer kamen, weil das Wetter schlecht war. Das sind Dinge, die kann man nicht bis zu Ende denken.

Wie bewerten Sie den Einsatz öffentlicher Gelder bei der BUGA in Erfurt?

Dr. Wolfgang Oehring: Was Erfurt betrifft, sehe ich, dass hier durchaus in der Blumengartenstadt Dinge vorangebracht wurden, wie der Auenpark, der nachhaltig angelegt ist. Ich denke, das ist eine Sache, die sich insgesamt positiv auf das Umfeld auswirkt. Ähnlich das ega-Gelände, was aufgewertet wurde. Eine Sanierung war notwendig. Auch beim Petersberg, mitten in der Stadt. Gut angelegtes Geld, will ich sagen.

Was sehen Sie den Punkt Nachhaltigkeit umgesetzt?