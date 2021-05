Mit Kindern zur Buga: Unsere fünf Lieblingsorte in Erfurt

Apfelsorten gibt es in allen Größen und Varianten und aller Schönheit. Die gab es schon in der bisherigen Dauerausstellung des Gartenbaumuseums - nun haben sich in der neuen Ausstellung ihren großen Auftritt. "Wir zeigen die Sortenvielfalt und in diesen schönen Vitrinen", sagt Alieda Halbersma. Der Apfel ist ein zentrales Thema in der Ausstellung. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten