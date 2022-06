Die Diskussion um eine erneute Bewerbung Erfurts um eine Bundesgartenschau (Buga) nimmt Fahrt auf. Hintergrund ist eine mögliche Absage Rostocks für die Buga 2025 in der nächsten Woche.

Bereits im Herbst hatte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein signalisiert, dass die Stadt für Rostock einspringen könnte. Als Austragungsort waren die Erfurter Seen im Norden der Stadt im Gespräch. Der Vorschlag hatte zunächst für Kritik gesorgt.

OB Bausewein hatte bereits im Herbst die Erfurter Seen als möglichen Austragungsort einer Buga vorgeschlagen.

OB Bausewein hatte bereits im Herbst die Erfurter Seen als möglichen Austragungsort einer Buga vorgeschlagen.

OB Bausewein hatte bereits im Herbst die Erfurter Seen als möglichen Austragungsort einer Buga vorgeschlagen. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

In der kommenden Woche will die Rostocker Bürgerschaft entscheiden, ob die für 2025 geplante Buga stattfinden kann. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern wird Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) der Bürgerschaft empfehlen, die Schau abzusagen. Grund sei, dass durch den Ukraine-Krieg und Corona die Projekte nicht verwirklicht werden könnten.