Die Bundesgartenschau in Erfurt haben seit Freitag etwa 15.000 Besucher gesehen. Etwa 90 Prozent waren Dauerkarten-Inhaber. Trotz der widrigen Umstände in der Pandemie sei das ein großer Erfolg, sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß am Sonntag.

Mit 6.500 Besuchern am Eröffnungstag ist Erfurt damit dank gutem Wetter erfolgreicher gestartet als die Bundesgartenschauen in Hamburg (2013) und Schwerin (2009). Dort waren am ersten Tag etwa 3.000 beziehungsweise 4.000 Besucher gezählt worden.

Fehlende Test-Möglichkeiten am Wochenende