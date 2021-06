Mit dem Smartphone oder Tablet fremde Welten entdecken: Virtuelle Aha-Erlebnisse sollte eigentlich das neue Wüsten- und Urwaldhaus Danakil im Egapark in Erfurt bieten. Doch ein Rundgang mit Augmented Reality (AR) ist dort noch immer nicht möglich. So lässt die angekündigte App für den Besuch im Danakil-Haus auf sich warten, teilte die Buga-Gesellschaft MDR THÜRINGEN mit.

Ein genauer Termin, wann die App an den Start geht, könne derzeit nicht genannt werden. Ein Grund für die Verzögerung wurde nicht mitgeteilt. Auch die als Mediaguides gedachten Tablets am Empfang bleiben vorerst unter Verschluss. Als Gründe nannte die Buga-Gesellschaft die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reinigungsaufwand.

Das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil ist so angelegt, dass Gäste exotische Pflanzen und Tiere in einer App oder auf dem Tablet anklicken können, damit diese von sich erzählen. Im Klima-Zonen-Haus können sich Besucher so mit Hilfe von AR auf die Reise des Wassers begeben. Der 25 Millionen Euro teure Bau konnte wegen der Pandemie und Hygieneauflagen erst am 2. Juni eröffnet werden - und damit knapp sechs Wochen nach Beginn der Bundesgartenschau.