Mit dem neuen, bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetz können nach Ansicht der Erfurter CDU-Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann die Außenbereiche der Bundesgartenschau (Buga) öffnen. Man habe einen Kompromiss für Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten erreicht, wenn auch unter strengen Vorgaben, teilte Tillmann am Montag mit. Der bisherige Entwurf hatte ein Schließen dieser Anlagen vorgesehen. Die Buga soll am Freitag, 23. April, starten.

Mit einem angemessenen Schutz- und Hygienekonzept sowie negativen Corona-Tests sei es nun möglich, die Außenbereiche zu öffnen, so die Politikerin. Der Kompromiss werde am Dienstag in den Fraktionen beraten und soll noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden.