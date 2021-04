Zum Start der Bundesgartenschau in Erfurt wird es eine durchgängige Straßenbahnlinie vom Hauptbahnhof über den Domplatz bis zum Ega-Park geben. Dazu werde zum 23. April das Liniennetz geändert, teilten die Erfurter Verkehrsbetriebe am Freitag mit. Die sogenannte Buga-Linie 2 werde dann die beiden Ausstellungs-Areale Petersberg und Ega-Park verbinden und am neuen P & R Parkplatz an der Messe halten. Die Eintrittskarte für die Bundesgartenschau gilt gleichzeitig als Fahrschein.