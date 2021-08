Erfurt Freiwillig(e) auf der Buga: So halten Helfer die Gartenschau am Laufen

Neben Ausweisen, der Lesebrille und Prospekten auch zu den Buga-Außenstandorten oder Samentütchen für die Kinder sind da immer auch Gummihandschuhe drin. "Wenn mal ein bisschen Luft ist zwischendrin, schnappt man sich den Eimer und sammelt auf, was so rumliegt und rumfliegt: Zigarettenstummel oder Papier", erzählt Lore Raeck.

Es gibt Buga-Helfer, die haben schon mehr als 200 freiwillige Stunden auf dem Zettel. Ihr Lohn: ein Lächeln all der vielen Besucher und das tausendfache Lob. Als Aufwandsentschädigung gibt es 4,40 Euro pro Tag. Damit ist zumindest das Straßenbahnticket bezahlt. Wer mehr als acht Stunden in der Woche im Einsatz ist, bekommt außerdem eine Buga-Dauerkarte.

"Die Leute danken uns immer für die schöne Buga. Dabei können wir gar nicht so viel dafür", lacht Lore Raeck und ist dennoch ziemlich stolz mitzuhelfen, dass es unvergessliche Gartentage werden. "Ich hatte die Freiwilligen auf der Gartenschau in Heilbronn erlebt und dachte, wenn wir in Erfurt Buga machen, dann bin ich mit dabei." Zweimal in der Woche steht sie auf der Buga, oft auch in der Peterskirche auf dem Petersberg. "Für mich einer der schönsten Orte überhaupt."