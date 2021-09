Auch der Petersberg soll weiter zum Besuch einladen - auch wenn viele Buga-Attraktionen wie zum Beispiel die Riesenrutschen Mitte Oktober abgebaut werden. Kurz vor Buga-Schluss wird am 6. Oktober am Petersberg ein Diamant-Garten eröffnet, der Gartenfans mindestens bis 2023 Ideen liefern soll.

Die Ausstellung in der Peterskirche "Paradiesgärten - Gartenparadiese" wird bis zum Tag der Deutschen Einheit 2022 - an dem Erfurt Gastgeber für die zentralen Feierlichkeiten sein wird - zu sehen sein. Die Bundesgartenschau in Erfurt läuft noch bis zum 10. Oktober. Die nächste Buga findet in zwei Jahren in Mannheim statt.