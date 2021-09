Fast drei Monate gab es sie nicht: Eine neue Fuhre Buga-Souvenirs in Form bunter Gießkannen sind nach Angaben der Veranstalter in Erfurt angekommen. Die Maskottchen stehen ab Samstag neben Halle 1 zum Verkauf bereit, wie die Bundesgartenschau -Gesellschaft mitteilte. Bei den gefragten Andenken handelt es sich um eine komplette Gießkannen-Familie aus Blech : Mit "Kannelore", "Gießbert", "Blumian" und "Gießabella" gibt es zwei ausgewachsene Exemplare sowie zwei Mini-Wasserspender. Gefertigt wurden sie in China.

Mit 2.500 Kannen in jeder Ausführung stehen damit insgesamt 10.000 Stück bereit. Laut Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß gibt es keinen weiteren Nachschub mehr. Wenn die Kannen verkauft sind, sei Schluss, sagte sie am Freitag. Wegen Lieferschwierigkeiten und Corona-Fällen am Hafen in Hongkong waren die Gießkannen erst mit erheblicher Verspätung in Erfurt eingetroffen.