Ermittlungen Polizei ermittelt nach Fund von Hanfpflanzen in Erfurt

Hauptinhalt

Am Samstag wurden in Erfurt 350 Hanfpflanzen in der Geraaue und im Nordpark entdeckt und von der Polizei entfernt. Da der Hanfanbau in Deutschland genehmigungspflichtig ist, wird nun gegen Unbekannt ermittelt.