Im Festungsgraben auf dem Erfurter Buga-Gelände am Petersberg haben sieben Feldhasen den gesamten Kohlrabi abgefressen. Betroffen seien mehrere Reihen mit insgesamt 150 Pflanzen, sagte Ausstellungschefin Beate Walther MDR THÜRINGEN.

Im Festungsgraben sind zur Bundesgartenschau in traditionellem Anbau alte Gemüsesorten, Kräuter und Blumen angepflanzt worden. Da als nächstes Blumenkohl und Grünkohl sprießen, überlegen die Buga-Gärtner, ob der Kohlrabi als Ablenkungsmanöver für die Hasen taugt. Sonst könnte es passieren, dass die Tiere auch über die anderen Kohlsorten herfallen.

Aber nicht nur die Hasen sorgten für Probleme in den Eröffnungstagen. Auch die Rutschen auf dem Petersberg - eine der Attraktionen dort - konnten nicht von Anfang an genutzt werden. Sie waren am Samstag noch einmal blank poliert worden - nur mit dem falschen Mittel.