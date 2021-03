Rund einen Monat vor der geplanten Eröffnung der Bundesgartenschau (Buga) am 23. April in Erfurt geben sich die Verantwortlichen trotz steigender Coronazahlen optimistisch. Man setze auf ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygiene- und Sicherheitskonzept, sagte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).

Die Gesundheit der Besucher habe oberste Priorität: "Wir wollen die Menschen nicht sehenden Auges auf einen Superspreader-Event schicken." Kernbestandteile des Konzeptes sind eine an der Auslastung orientierte Besucherlenkung, der Einsatz von zusätzlichem Ordnungspersonal und Reservierungen für bestimmte Veranstaltungen.

Ein Novum bei einer Bundesgartenschau: Um lange Warteschlangen zu vermeiden, gibt es keine Tageskassen an den Eingängen. Tickets können nur noch im Vorverkauf erworben werden - sei es online oder in den Ticketshops. Alle Tagestickets, die nicht bereits erworben wurden, sind jetzt an einen bestimmten Tag gebunden.