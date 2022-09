Die Bundesgartenschau (Buga) 2021 in Erfurt hat deutlich weniger Verlust gemacht als zunächst angenommen. Die Endabrechnung weist laut Angaben der Stadt ein Minus von 500.000 Euro aus. Ursprünglich war von einem Finanzloch von fast vier Millionen Euro die Rede.

Vom 23. April bis zum 10. Oktober 2021 war die Bundesgartenschau in Erfurt.

Ex-Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß sagte am Freitag, erst jetzt lägen alle Rechnungen vor, seien Provisionen aus der Gastronomie nicht mehr nur geschätzt sondern auf den letzten Cent abgerechnet. Allein 900.000 Euro sparte die Buga demnach an Künstlergagen und für Bühnenbauer ein, weil Veranstaltungen wegen Corona erst Mitte Juni starten konnten.

Laut Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß hat die Buga in Erfurt ein Minus von rund 500.000 Euro gebracht - und damit deutlich weniger als zunächst angenommen.

Für die Beförderung der Buga-Besucher mussten außerdem 300.000 Euro weniger an die Verkehrsbetriebe gezahlt werden. Mit dem Verkauf des Buga-Inventars wie Liegestühle, Sonnenschirme, Computer wurden 175.000 Euro eingenommen. All das hat den Verlust minimiert. 1,5 Millionen Besucher hatten die Gartenschau in Erfurt besucht, rund 300.000 weniger als vor Corona erwartet.