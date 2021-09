Die ersten 10.000 Gießkannen waren bereits Ende Juni ausverkauft. In den Shops gebe es lange Wartelisten, sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß MDR THÜRINGEN. Sie hoffe, dass die Kannen in den nächsten Tagen in Erfurt eintreffen. In China waren zahlreiche Schiffe nicht ausgelaufen, nachdem Hafenmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.