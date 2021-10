Für viele ist er das Highlight der Bundesgartenschau in Erfurt: Der Petersberg. Knapp 46 Millionen Euro wurden investiert - davon nur 1,5 Millionen Euro in die temporäre Gartenausstellung. Alle anderen Millionen flossen in die Infrastruktur wie Wege, Springbrunnen, Fahrstuhl, barrierefreier Panoramaweg oder auch in das umgebaute Kommandantenhaus mit angebautem Besucherzentrum.