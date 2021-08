Auf den Zufahrtsstraßen zur Bundesgartenschau in Erfurt ist es am Mittwochvormittag zu Staus gekommen. Die Kapazitäten auf den Buga-Parkplätzen sind absolut erschöpft, sagte ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN. Das Verkehrssystem sei zeitweise vollkommen überlastet gewesen.

Es werde an einer Umleitung gearbeitet, so dass Buga-Besucher bis zum Flughafen gelenkt werden und von dort mit der Straßenbahn zu den Ausstellungsarealen gelangen. Auf der Gothaer Straße standen Autofahrer zum Teil mehr als 40 Minuten im Stau. Auch in den kommenden Tagen könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass es weiterhin zu Verzögerungen kommt.