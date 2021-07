An den Samstagen im Juli nutzen bislang jeweils mehr als 31.000 Menschen die Buga-Bahn. Sie gehöre damit mit zu den am stärksten frequentierten Linien in Erfurt, sagte Betriebsleiter Triebel. Auch die kurze "Shuttle"-Strecke zwischen Parkplatz Wartburgstraße und Egapark und vom Egapark bis zum Domplatz werde stark angenommen.