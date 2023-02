Jetzt aber kam Post aus dem Thüringer Innenministerium . Der Brief, sagt Oberbürgermeister Bausewein, habe ihn erstmal sprachlos gemacht. In dem Schreiben heißt es:

"Die Stadt Erfurt hat zuletzt am 26. August 2022 den MP (Ministerpräsidenten - Anmerkung der Red.) angeschrieben und um Finanzhilfen für den Ausgleich eines Corona bedingten Einnahmedefizits gebeten. Dieses wurde auf zirka 400.000 Euro beziffert. Das von der Stadt Erfurt bezifferte Defizit entspricht zirka 0,04 Prozent des städtischen Haushaltsvolumens, so dass die Landesregierung davon ausgeht, dass eine solche Summe im Rahmen der eigenen haushälterischen Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Stadt aufzubringen ist. Zur Aussage des Ministerpräsidenten in dieser Angelegenheit möchten wir darauf hinweisen, dass zugesagt wurde, die Stadt mit erheblichen Corona bedingten Ausfällen nicht allein zu lassen. Eine konkrete Summe wurde dabei nicht genannt. Zur Einordnung ist hinzuzufügen, dass zur Zeit dieser Zusage die Stadt Erfurt noch von einem weitaus höheren Defizit – nämlich zirka vier Millionen Euro – ausging."

Dass der Schuldenberg nun deutlich niedriger ausfällt, freut nicht nur die Landesregierung; sondern auch Erfurts Stadtspitze. Dass das Land aber den viel kleineren Fehlbetrag nun offenbar nicht ausgleichen will, will Bausewein nicht hinnehmen: "Ich denke; an Versprechen sollte man sich halten. Ich finde die Formulierung schon bemerkenswert: Es sind ja nur 0,04 Prozent vom Gesamthaushalt. Das kann ich demnächst, wenn ich Briefe an den Freistaat schreibe, genauso schreiben: Habt Euch nicht so, sind ja nur 0,04 Prozent!"