10 Jahre Bundesfreiwilligendienst Wie ein Cineast zum Sozialarbeiter für Geflüchtete wurde

Ansgar Skulme absolvierte vor sechs Jahren einen Bundesfreiwilligendienst. Der BFD ermöglichte ihm den Quereinsteig in die Sozialarbeit.

"Damals habe ich das Bild von dem kleinen Jungen gesehen, der da tot am Strand gelegen hat. Das war ein Auslöser", erinnert sich Ansgar Skulme. Er meint das Bild von Alan Kurdi, dem zwei Jahre alten Jungen im roten T-Shirt, der 2015 im Mittelmeer ertrunken ist und zur Bildikone der sogenannten Flüchtlingskrise wurde. "Ich war traurig und wütend darüber und wollte etwas tun - zumindest für die Menschen, die schon hier sind", erzählt Skulme weiter.

Als sich der damals 27-Jährige zum Bundesfreiwilligendienst (BFD) meldete, ahnte er noch nicht, dass sein Leben gerade eine neue Richtung eingeschlagen hatte. Denn geplant waren die sechs Monate als Übergangsphase. Der begeisterte Cineast hatte 2015 sein Studium der Filmwissenschaften an der Universität Jena mit einem Master abgeschlossen. Ein Job in der Filmindustrie, vielleicht in Berlin – das war der Traum.

Notunterkunft auf dem Drosselberg

Statt umringt von Fotografen auf dem roten Teppich der Berlinale, fand sich Skulme mit Beginn seines Freiwilligendienstes in einer Turnhalle auf dem Erfurter Drosselberg wieder – umringt von wildgestikulierenden Syrern und Irakern. 50 Geflüchtete kamen damals in der leerstehenden Turnhalle in der Albert-Einstein-Straße unter. Jeder und jede davon hatte eigene Probleme, die trotz Sprachbarriere irgendwie gelöst werden mussten. "Die Kunst war es, sich gescheit mit Händen und Füßen zu verständigen. Mimik, Gestik, Schlagworte - sowas kann sehr hilfreich sein. Und vor allem Emotionen zeigen", erinnert sich Skulme. Graue, Graffiti bemalte Wände: Die Geflüchtetenunterkunft auf dem Erfurter Drosselberg wurde in einem unsanierten Plattenbau eingerichtet.

Diese Wochen und Monate im Herbst 2015, als die Krise ihren Höhepunkt erreichte, verliefen in den Notunterkünften ziemlich wild. Skulme machte, was immer gerade notwendig war: Er koordinierte das Zusammenleben in der Turnhalle, vermittelte bei Meinungsverschiedenheiten, erklärte den Geflüchteten ihre Antragsformulare und begleitete sie zu den Ämtern. Er organisierte die Essenausgabe, verteilte Kleiderspenden und half, wo immer er gebraucht wurde. "Ich persönlich mag diese Form der sozialen Arbeit, die so improvisiert ist. Da haben dann eben mal die Securities den Menschen beim Deutschlernen geholfen. Und das sind so Momente, die sich einem einprägen", sagt Skulme.

Wie aus sechs Monaten, sechs Jahre wurden

Seinen Bundesfreiwilligendienst absolvierte Ansgar Skulme beim Deutschen Familienverband, der seit vielen Jahren im Erfurter Südosten Sozialarbeit leistet. 2015 übernahm der Verband die Betreuung von zwei Unterkünften für Geflüchtete am Drosselberg, erzählt Susanne Zwiebler, die Geschäftsführerin des Deutschen Familienverband Thüringen e.V. Als die Notunterkunft in der Turnhalle nach wenigen Monaten wieder geschlossen wurde, wechselte Skulme in ein neues Objekt im Färberwaidweg und danach zurück in das Heim in der Carl-Zeiß-Straße, nahe der ehemaligen Notunterkunft.

Hinter dem Quartier in der Carl-Zeiß-Straße haben die Geflüchteten gemeinsam mit den Sozialarbeitern einen "Kulturgarten" angelegt.

"Ansgar war in der Flüchtlingskrise als Bufdi von Anfang an dabei und war uns in dieser turbulenten Zeit eine große Hilfe", sagt Zwiebler, die ihn nach seinem BFD fest als Sozialbetreuer engagierte. "So gute Leute muss man versuchen zu halten: Er ist offen, freundlich, hat eine ruhige Ausstrahlung und seine Statur wirkt deeskalierend. Da wir bis dahin zwei Frauen als Sozialarbeiterinnen in der Einrichtung hatten, war er die perfekte Verstärkung", so Zwiebler.

Sechs Jahre ist das her. Skulme ist inzwischen der dienstälteste Mitarbeiter in der Carl-Zeiß-Straße und hat nebenbei diverse Weiterbildungen absolviert. Er hilft bei Problemen, schlichtet Streitigkeiten, organisiert Playstation- und Filmabende und kümmert sich um die Verwaltung. "Die Wertschätzung, die ich hier erfahre, ist der Grund, warum aus den sechs Monaten sechs Jahre geworden sind", sagt Skulme und meint damit sowohl die Geflüchteten als auch die Kollegen beim Familienverband.

Ein Blick in den "Kulturgarten", der inmitten des Plattenbaugebiets auf dem Drosselberg erblüht.

BFD in Thüringen und bundesweit rückläufig