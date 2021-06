Auf der Bundesgartenschau in Erfurt darf ab Donnerstag auch das Klimazonenhaus Danakil für die Gäste öffnen. In dem Gebäude werden die Lebensräume Wüste und Urwald vorgestellt, exotische Pflanzen und auch Tiere gibt es in den Hallen zu sehen. Einlasskarten für bestimmte Zeitfenster können ab sofort gebucht werden.