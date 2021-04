Die Bundesgartenschaugesellschaft (Buga) in Erfurt prüft in der Debatte um die Gastronomie Unterlassungsansprüche. Viele der in den sozialen Medien kursierenden Fotos würden das Bild vermitteln, dass Besucher auf der Buga an den Versorgungsständen ihr Essen einnehmen könnten, sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß MDR THÜRINGEN. Teilweise seien die Perspektiven dabei verzerrt. Auf der Bundesgartenschau gelten ihrer Aussage nach die gleichen gesetzlichen Vorschriften für To-Go-Angebote wie in der Stadt generell.