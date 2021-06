Die Bundesgartenschau in Erfurt kann ab Sonntag auch mit einem Feierabend-Ticket besucht werden. Wie die Buga-Gesellschaft mitteilte, kostet das Ticket 7,50 Euro und gilt ab 18:30 Uhr. Wer in Erfurt oder in der unmittelbaren Umgebung wohnt, könne so den Tag entspannt ausklingen lassen, heißt es.