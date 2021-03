In Erfurt ist in der Nacht zu Mittwoch die erste Buga-Straßenbahn aus Spanien eingetroffen. Kurz nach 1 Uhr rollten die beiden Schwerlasttransporte mit der in zwei Teile zerlegten Bahn auf den Betriebshof der Erfurter Verkehrsbetriebe. "Die neue Straßenbahn war über 1.000 Kilometer auf dem Straßenweg fünf Tage von Valencia bis Erfurt unterwegs", sagte der Werkleiter der Evag, Michael Nitzschke, MDR THÜRINGEN. In Frankreich ging es teilweise auch über die Landstraße durch Dörfer.