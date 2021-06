Nachdem die Nato am 14. April den Rückzug ihrer Truppen aus Afghanistan und damit auch das Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr beschlossen hat, sind derzeit rund 170 Männer und Frauen aus Funkes Kommando im Bundeswehr-Camp in Mazar-i-Sharif damit beschäftigt, Technik und Material zu sichten und per Flugzeug und Lkw nach Deutschland zu schicken. Hinzu kommen zahlreiche Soldaten und Soldatinnen im Logistikkommando in Erfurt, im Logistikzentrum der Bundeswehr in Wilhelmshaven und in verschiedenen Logistik-Einheiten, die den Rücktransport organisieren und abwickeln. Gesteuert wird das Ganze aus Erfurt. "Erfurt spielt bei der Rückverlegung eine zentrale Rolle": Die Löberfeld-Kaserne in Erfurt, hier hat das Logistikkommando der Bundeswehr seinen Sitz. Bildrechte: MDR/Andreas Höfer

Etwa 130 Militärfahrzeuge und ein halbes Dutzend Hubschrauber müssen nach Deutschland gebracht werden. Hinzu kommen Waffen, Munition, Technik und andere Ausrüstung. Alles Militärmaterial werde auf dem Luftweg transportiert, erläutert Funke. Aus Sicherheitsgründen. "Da haben Sie die Gewissheit, dass das, was in Mazar-i-Sharif ins Flugzeug geladen wird, auch in Leipzig ankommt." Anderes Material wie etwa Unterkunftscontainer, werde auf dem Landweg nach Deutschland transportiert. Manches bleibe auch vor Ort und werde beispielsweise den afghanischen Sicherheitskräften, Behörden oder Hilfsorganisationen überlassen. "Das entscheiden unsere Leute vor Ort." 28. Mai 2021: Zwei Bundeswehr-Hubschrauber werden aus einer Frachtmaschine auf dem Flughafen Leipzig-Halle entladen. Die Hubschrauber waren in Afghanistan stationiert. Bildrechte: MDR/Thomas Tasler

Die Menge des aus Afghanistan zurückgeholten Materials entspreche etwa dem Volumen von 800 20-Fuß-Containern, erläutert Funke. Welches Material in welcher Reihenfolge zurückgeholt wird, legt die Bundeswehr laut Funke in Abstimmung mit den Nato-Partnern fest. Dabei spiele auch der Sicherheitsaspekt für das Einsatzkontingent vor Ort eine wichtige Rolle: "Dass nicht zum selben Zeitpunkt alle dieselben Fähigkeiten abziehen, oder wenn, dann eben so orchestriert, dass wir letztendlich vor Ort handlungsfähig bleiben und vor allem in der Lage bleiben, die Soldatinnen und Soldaten zu schützen." Zwar sei die Sicherheitslage derzeit in Afghanistan stabil. "Aber was im Moment unberechenbar ist, wie reagiert die Taliban-Seite insbesondere im Rahmen des Abzugs?", so Funke.