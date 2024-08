Bildrechte: MDR/MArtin Wichmann

Ermittlungen Brandanschlag auf Militärfahrzeuge in Erfurt traf auch Lkw aus Singapur

20. August 2024, 15:31 Uhr

Nachdem am 1. Juni in Erfurt mehrere Militärfahrzeuge in Brand gesteckt worden waren, tappen die Ermittler weiter im Dunkeln. Zu den Tätern gibt es dem Landeskriminalamt zufolge noch keine neuen Hinweise. Bei dem Feuer waren unter anderem drei Lkw aus Singapur beschädigt worden.