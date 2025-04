Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Bundeswehr Erfurter Bundeswehr-Bataillon hat neuen Kommandeur

30. April 2025, 20:15 Uhr

Großer Appell am Mittwoch in der ehemaligen Festung auf dem Petersberg in Erfurt: Beim Informationstechnik-Bataillon 383 der Bundeswehr wurde das Kommando vom bisherigen Chef Oberstleutnant Thomas Czada an seinen Nachfolger Oberstleutnant Marco Peressotti übergeben. Außerdem wurde die in der Erfurter Henne-Kaserne stationierte Einheit für ihre Auslandseinsätze geehrt.