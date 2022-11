Ehrung und Anerkennung Ramelow zeichnet Bundeswehr-Bataillon mit Fahnenband aus

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat dem Informationstechnik-Bataillon 383 der Bundeswehr in Erfurt am Samstag das Fahnenband des Freistaats verliehen. Damit ehre das Land die Leistung der Soldaten und Soldatinnen bei der Ausübung ihres Berufes und ihren Einsatz während der Corona-Pandemie, sagte Ramelow bei einem Appell in der Zitadelle auf dem Petersberg in Erfurt.