In Erfurt wird es kein Werbeverbot für die Bundeswehr geben. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Antrag der Linken-Fraktion nach teils emotionaler Debatte mit großer Mehrheit abgelehnt.

Linke-Stadtrat Falko Stolp hatte argumentiert, dass Werbung für die Bundeswehr in der Stadt immer mehr zunehme - beispielsweise auf Plakaten an Bushaltestellen oder in Straßenbahnen. Es sei Unsinn, wenn die Evag für die Bundeswehr werbe, anstatt junge Menschen für Jobs als Bus- oder Straßenbahnfahrer zu gewinnen.