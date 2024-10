Als Gründe für den Personalmangel führt die EVAG den hohen Krankenstand von zwölf Prozent an. Langzeiterkrankungen hätten zugenommen. Zudem arbeiten aktuell doppelt so viele Beschäftigte in Teilzeit wie noch 2020. Insgesamt arbeiten 197 Straßenbahnfahrer bei der EVAG.

Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig