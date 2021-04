Schokoriegel stapeln sich neben Kaffeetassen. Mehrere Gamecontroller liegen verstreut herum. Sogar eine Bürokatze haben sie hier. Aber die ist gerade nicht da. Warum die Firma TML-Studios in Erfurt und nicht in Berlin oder München sitzt, ist leicht erklärt. Der Firmengründer Thomas Langelotz ist Erfurter.

Das erste Computerspiel, das er spielte, hieß "Duke Nukem 3D". Heute ein Klassiker - damals, in den 90er-Jahren, ein echter Meilenstein auf dem Gebiet der 3D-Grafik. Später spielte er den Microsoft Train-Simulator und programmierte sogar eigene Strecken. So landete er im Simulatoren-Geschäft.

In Deutschland wurden Computerspiele damals nicht besonders ernst genommen. Kredite waren extrem schwer zu erhalten. Das erste Software-Studio richtete Langelotz in der eigenen Dreizimmerwohnung ein. Mit der Privatsphäre war es da vorbei. Später zog die Firma in einen alten Plattenbau im Erfurter Südosten. Ihr Hauptgeschäft besteht in der Programmierung von Bus-Simulatoren - aber nicht etwa zur Ausbildung von Busfahrern.