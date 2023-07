Samensuche Tausende Cannabis-Pflanzen in Erfurt entfernt: Polizei schließt Untersuchungen ab

Hauptinhalt

Die Polizei hat ihre Untersuchungen zum Fund Tausender Cannabis-Pflanzen in der Erfurter Clara-Zetkin-Straße beendet. Die Ursache bleibt unbekannt, doch sehen die Beamten eine Möglichkeit als am wahrscheinlichsten an.